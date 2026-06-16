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شيع المئات من أهالي مركز ومدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جثامين طبيب وثلاثة من أبنائه لقوا مصرعهم في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الضحايا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا داخل مسجد السمان بمدينة البلينا، قبل أن تخرج الجثامين في موكب جنائزي مهيب شارك فيه الأهالي والأصدقاء وأفراد العائلة.

دفن الضحايا بمقابر العائلة

وعقب صلاة الجنازة، تم نقل الجثامين الأربعة في سيارتي تكريم الموتى إلى مقابر العائلة "آل موافي" بمدينة البلينا، حيث تم دفنهم وسط مشاهد مؤثرة من البكاء والانهيار بين أفراد الأسرة وأصدقاء الضحايا الذين حرصوا على مرافقتهم إلى مثواهم الأخير.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا قد شهد مساء أمس الاثنين حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق، ما أسفر عنه مصرع الطبيب وثلاثة من أبنائه في الحال، فيما أصيبت زوجته بإصابات متفرقة.

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