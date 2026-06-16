قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الأقصر ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر مجددًا، عقب ضبطهما في محافظة الأقصر على خلفية اتهامات تتعلق بتصوير مقاطع داخل منطقة وادي الملوك بالمخالفة للضوابط المنظمة للتصوير بالمواقع الأثرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه عدد من خفراء المقابر بوادي الملوك في أحد السائحين أثناء قيامه بتصوير مقاطع بهاتفه المحمول داخل بعض المقابر الأثرية، حيث لاحظوا سلوكًا غير معتاد خلال عملية التصوير، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة.

وتحركت شرطة السياحة والآثار لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط السائح الأمريكي وصديقته التي كانت تقيم معه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البر الغربي بمدينة الأقصر، كما جرى تفتيش مقر إقامتهما والتحفظ على بعض المتعلقات ذات الصلة بالتحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه سبق منعه من التصوير في منطقة الأهرامات بالجيزة، قبل أن ينتقل إلى الأقصر برفقة صديقته ويقوما باستئجار سيارة خاصة وشقة سكنية بالقرب من كورنيش البر الغربي.

وخلال التحقيقات، نفى البلوجر الاتهامات الموجهة إليه بشأن الإساءة لمصر أو استهداف قطاع السياحة، مؤكدًا أن المقاطع المصورة كانت مخصصة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المرشدة السياحية المرافقة له، والتي أوضحت بعض التفاصيل المتعلقة بتحركاته واستخدامه لوسائل الاتصال أثناء الزيارة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، صدر قرار بترحيل البلوجر وصديقته خارج البلاد مع إدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من دخول مصر مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، قررت منطقة آثار الأقصر تكريم خفراء المقابر الذين ساهموا في كشف الواقعة، تقديرًا ليقظتهم ودورهم في حماية المواقع الأثرية والحفاظ على سمعة السياحة المصرية.