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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة، التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص بأحد مراكز المحافظة.

وكشفت أعمال التفتيش أن المركز يزاول أنشطة طبية بالمخالفة للقانون، شملت إجراء جلسات الحجامة والإبر الصينية وسم النحل، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو استيفاء الاشتراطات الصحية المنظمة لممارسة تلك الأنشطة.

وقامت اللجنة بالتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة داخل المركز، والتي تضمنت كاسات حجامة وجهاز شفط وأدوات أخرى تُستخدم في تقديم الخدمات الطبية المخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر حمل رقم 11751 جنح مركز إهناسيا لسنة 2026، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.