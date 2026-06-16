أعلنت جامعة الإسكندرية ترحيبها بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، وذلك بشأن ما أثير حول وقائع منسوبة لقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

وأكدت الجامعة أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتوانى عن فحص أي بلاغ يتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات التي تتيح التحقق الفعلي منها.

جاء ذلك ردا على منشورات وروايات منسوبة لأطباء كشهود عيان تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوجود ممارسات تعامل غير إنساني مع المرضى والأطباء داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، وهو ما استدعى تدخل الجامعة الفوري لضمان الشفافية والمساءلة.

الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة

حددت الجامعة القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) وبوابتها الإلكترونية، فضلا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.

وشددت الإدارة على أن جميع الشكاوى تخضع للفحص الدقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، لضمان الوصول إلى الحقائق دون استباق للنتائج، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية.

أوضحت الجامعة أن المستشفى يخدم مرضى أربع محافظات (الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ)، حيث استقبل في عام 2025 نحو 24,202 حالة طارئة.

وحذرت الجامعة من تعمد ترويج معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة، مؤكدة أنها ستحيل أي ادعاءات كاذبة إلى النيابة العامة حفاظا على سمعة الكيان الطبي الذي يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويا.