إعلان

لضمان السرية.. إليك طرق تقديم الشكاوى الرسمية في ادعاءات مستشفى الشاطبي الجامعي

كتب : محمد البدري , محمد عامر

05:10 م 16/06/2026

مستشفيات جامعة الاسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة الإسكندرية ترحيبها بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، وذلك بشأن ما أثير حول وقائع منسوبة لقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

وأكدت الجامعة أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتوانى عن فحص أي بلاغ يتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات التي تتيح التحقق الفعلي منها.

جاء ذلك ردا على منشورات وروايات منسوبة لأطباء كشهود عيان تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوجود ممارسات تعامل غير إنساني مع المرضى والأطباء داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، وهو ما استدعى تدخل الجامعة الفوري لضمان الشفافية والمساءلة.

الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة

حددت الجامعة القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) وبوابتها الإلكترونية، فضلا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.

وشددت الإدارة على أن جميع الشكاوى تخضع للفحص الدقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، لضمان الوصول إلى الحقائق دون استباق للنتائج، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية.

أوضحت الجامعة أن المستشفى يخدم مرضى أربع محافظات (الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ)، حيث استقبل في عام 2025 نحو 24,202 حالة طارئة.

وحذرت الجامعة من تعمد ترويج معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة، مؤكدة أنها ستحيل أي ادعاءات كاذبة إلى النيابة العامة حفاظا على سمعة الكيان الطبي الذي يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفيات جامعة الاسكندرية مستشفى الشاطبي جامعة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
كأس العالم 2026

شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
الرئيس السيسي: منع الانتشار النووي غير الانتقائي ضرورة لحفظ استقرار الشرق
أخبار مصر

الرئيس السيسي: منع الانتشار النووي غير الانتقائي ضرورة لحفظ استقرار الشرق
في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
أخبار السيارات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
طلعت زكريا ووحيد سيف الأبرز.. نجوم جسدوا شخصية مدير فني
زووم

طلعت زكريا ووحيد سيف الأبرز.. نجوم جسدوا شخصية مدير فني
قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي