أكد الدكتور أحمد عبد الجواد الأمين العام بنقابة أطباء الإسكندرية، متابعة النقابة باهتمام بالغ سير التحقيقات الجارية بشأن الروايات المتداولة حول تعرض مريضات لانتهاكات داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

وأكد عبد الجواد في تصريحات لمصراوي، التزام النقابة بدورها الرقابي لضمان إظهار الحق وحماية حقوق المرضى، مشددًا على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي خطأ مهني أو طبي يثبت حدوثه، إعلاء لمبدأ المحاسبة الذي تنص عليه الضوابط القانونية والأخلاقية.

متابعة أزمة مستشفى الشاطبي وموقف لجنة الشكاوى

أوضح الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، أن النقابة تتابع باهتمام ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من شهادات تتضمن ادعاءات بشأن تعرض مرضى وأطباء لممارسات غير إنسانية.

النقابة: لم نتلق أي شكاوى عن مستشفى الشاطبي منذ 2020

وأشار عبد الجواد إلى أن لجنة الشكاوى بالنقابة لم تتلق على مدار 6 سنوات، وتحديدا منذ عام 2020 وحتى الآن، أي شكوى رسمية من أطباء امتياز أو عاملين أو مرضى وذويهم تتعلق بوجود تجاوزات في ممارسة المهنة أو تعسف بحق السيدات اللاتي خضعن للولادة بمستشفى الشاطبي.

عقوبات نقابية تصل للشطب إن ثبتت الوقائع

أوضح عبد الجواد أن النقابة تمتلك مسارا قانونيا ومهنيا واضحا للتعامل مع أي تجاوز؛ حيث يتم فور تلقي أي شكوى تحويل المشكو في حقه إلى لجنة الشكاوى ولجنة التحقيق بالنقابة.

وأضاف أنه في حال ثبوت إدانة أي طرف، يتم تحويل الشكوى مباشرة إلى لجنة آداب المهنة لمحاسبة المسؤولين وفقا للقانون والضوابط الأخلاقية، مؤكدا أن الممارسات الطبية محكومة بقواعد صارمة تصدرها النقابة ووزارة الصحة، وأن أي تجاوز لها يستوجب تطبيق القانون الذي قد يصل إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الشطب النهائي.

دعوة لتوثيق انتهاكات مستشفى الشاطبي وسلوك المسار القانوني

أكد "عبد الجواد" أن نقابة أطباء الإسكندرية تدعو كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق داخل مستشفى الشاطبي الجامعي إلى التوجه فورا لتقديم شكوى رسمية موثقة بلجنة الشكاوى في النقابة.

وأشار الأمين العام إلى أن المسارات الرسمية تشمل نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وصولا إلى الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة، باعتبارها الطريق القانوني لضمان استرداد الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مقصر يثبت ارتكابه مخالفات تمس كرامة المريض أو أصول المهنة.

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