قررت جهات التحقيق المختصة بدائرة قسم شرطة قليوب إخلاء سبيل سيدة سورية تدعى «إيفا ن. ا» ونجليها «غدير ض. ش» و«أمير ض. ش» على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة المشاجرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين، شملت البلطجة وإحداث إصابات وحيازة سلاح أبيض، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها. وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بينما تم الإفراج عن نجليها بضمان محل الإقامة.

وتواصل جهات التحقيق فحص كافة تفاصيل الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية والشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وقرارات قانونية وفق نتائج التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشادة كلامية بين إحدى السيدات وعدد من جيرانها بمنطقة قليوب، تخللها تبادل للاتهامات والسباب وإلقاء قمامة، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وعقب رصد الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود بلاغ سابق محرر من أحد السكان ضد السيدة ونجليها، اتهمهم فيه بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه بسبب خلافات الجيرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بوقوع المشاجرة نتيجة الخلافات القائمة بينهم وبين جيرانهم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات.