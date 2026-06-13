شهد دير السيدة العذراء بقرية الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة من الأقباط للمشاركة في الاحتفالات السنوية بعيد “حالة الحديد”، وذكرى تكريس أول كنيسة باسم السيدة العذراء مريم بمدينة فيلبي.

صلوات وترانيم وإضاءة الشموع داخل الدير

حرص الزائرون على إضاءة الشموع أمام أيقونات السيدة العذراء والسيد المسيح، وأداء الصلوات وسط أجواء روحانية، مرددين الترانيم والتسابيح الدينية التي عكست الطابع الإيماني للاحتفالات.

دورة الأيقونات اليومية في مشهد روحاني مميز

شارك المحتفلون في دورة الأيقونات التي تنطلق يوميًا في السابعة مساءً من مغارة الدير، ويتقدمها القساوسة والرهبان، يليهم الشمامسة وهم ينشدون الترانيم في مشهد يعكس عمق الطقس الروحي.

مظاهر احتفالية تجمع بين الروحانية والطابع الشعبي

شهدت الاحتفالات مظاهر فرح متنوعة، حيث تبرك المشاركون بالأيقونات، فيما عبّرت بعض السيدات عن فرحتهن بإطلاق الزغاريد، في أجواء امتزجت فيها الروحانيات بالمظاهر الشعبية.

إجراءات تنظيمية وأمنية لتأمين الاحتفالات

تولى فريق الكشافة بالدير تنظيم دخول الزائرين عبر بوابات إلكترونية، مع التحقق من بطاقات الرقم القومي، لضمان انتظام وسلامة الاحتفالات طوال فترة إقامتها.

برنامج الاحتفالات يمتد حتى نهاية يونيو

وأوضح القس تادرس الأورشليمي، أمين الدير، أن الاحتفالات السنوية تُقام من 13 حتى 28 يونيو من كل عام، وتشمل قداسات يومية وصلوات ودورات أيقونات، تحت رعاية الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير.