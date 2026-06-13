تداول عدد من المعلمين والطلاب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صوراً بالغة الأثر للراحل الأستاذ حسين شعبان، مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية، التُقطت له قبل ساعات قليلة من وفاته المفاجئة، أثناء إشرافه ليلًا على تجهيز القافلة التعليمية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وأظهرت الصور المتداولة مدير المدرسة الراحل، وهو يواصل العمل ليلاً وسط زملائه من المعلمين والعاملين بالمدرسة، حيث كان يشرف بنفسه على تدبير المقاعد، وضبط أجهزة الصوتيات بمسرح المدرسة، وتعليق اللافتات الإرشادية لاستقبال مئات الطلاب المشاركين في القافلة المجانية؛ إلا أن أزمة قلبية حادة وفاجأته جراء الإعياء الشديد، ونُقل على إثرها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل ساعات من انطلاق المراجعات.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الراحل في بيان رسمي، مؤكدة أنه قضى ساعاته الأخيرة في أداء رسالته النبيلة بكل إخلاص وتفانٍ لتوفير سبل الراحة للطلاب.

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء داخل المدرسة

وصباح اليوم السبت، انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مقر المدرسة لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل وزملائه، مؤكداً أن مدير المدرسة قدم نموذجاً ملهماً في العطاء والتضحية حتى اللحظات الأخيرة من عمره.

ووجه المحافظ كلمة مؤثرة لطلاب الثانوية العامة المتواجدين بالقافلة، شدد خلالها على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المراجعات المجانية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الإدارات التعليمية، مقدراً نبل رسالة المعلم التي تجسدت في رحيل مديرهم.

انطلاق القافلة بحضور قيادات التعليم

وعلى الرغم من غياب قائدها، انطلقت أعمال القافلة التعليمية اليوم بمقر مدرسة الملك الكامل وسط إقبال كثيف من الطلاب، وبحضور الرشيدي محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعادل فؤاد، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، وسعاد أبو عيش، وكيل الإدارة، وحاتم حسين، مدير عام التعليم الثانوي؛ حيث قدم نخبة من خبراء المواد الشرح والمراجعات النهائية للطلاب وسط أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والوفاء لروح المدير الراحل.