انطلق رسمياً موسم حصاد المانجو بمحافظة جنوب سيناء، وسط حالة من البهجة والفرحة السائدة بين المزارعين، تزامناً مع جودة وغزارة الإنتاج للمحصول هذا العام.

وقال غانم محمود، أحد المزارعين بمدينة طور سيناء، إن كافة أنواع المانجو تجود زراعتها داخل المحافظة نظراً لخصوبة التربة، وارتفاع درجات الحرارة التي تعد عاملاً أساسياً ومحورياً في نضج المحصول مبكراً مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكداً أن إنتاجية هذا العام تتميز بجودة فائقة ووفرة ملحوظة.

وأوضح "غانم" أن رحلة الاعتناء بأشجار المانجو تبدأ سنوياً منذ شهر أغسطس عبر أعمال التقليم، تليها عمليات الري والتسميد بانتظام بأسمدة عضوية حتى بدء مرحلة النضج، مشيراً إلى أن أسعار المانجو داخل المزارع (سعر الجملة) تختلف حسب النوع والجودة، حيث تتراوح هذا الموسم بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو.

التوسع في زراعة المانجو بجنوب سيناء

من جانبه، أكد المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن المحافظة تشهد توسعاً كبيراً ومستمراً في رقعة زراعة المانجو، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة حتى الآن نحو 7 آلاف فدان، لافتاً إلى نجاح زراعة كافة الأنواع المحلية والعالمية في التربة السيناوية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن من أشهر الأنواع التي حققت نجاحاً وإنتاجية عالية بالمحافظة هي: "الياسمينا، الريمسون، الناعومي، السكري، الزبدة، والعويس".

قوافل إرشادية ودعم المزارعين في جنوب سيناء

وأشار "أبو القاسم" إلى أن مديرية الزراعة تحرص على تقديم الدعم الكامل والمستمر للمزارعين طوال رعاية المحصول، سواء من خلال توفير الحصص المقررة من الأسمدة، أو إطلاق القوافل الإرشادية لتوعية المزارعين بأحدث أساليب الري والمكافحة، فضلاً عن تسهيل وتيسير إجراءات استخراج "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه.