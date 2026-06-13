إعلان

مات وهو يخدم طلابه.. وفاة مدير مدرسة بالدقهلية خلال تجهيز قافلة الثانوية العامة

كتب : رامي محمود

11:13 ص 13/06/2026

رحيل مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفظ مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة داهمته أثناء إشرافه وتجهيزه لمقر القافلة التعليمية المجانية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والتي تنظمها إدارة شرق المنصورة التعليمية.

اللحظات الأخيرة في حياة مدير مدرسة الملك الكامل

وكانت المدرسة تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية صباح اليوم السبت؛ لتقديم المراجعات النهائية بمشاركة نخبة من خبراء المواد الدراسية.

وحرص مدير المدرسة الراحل على المشاركة بنفسه في تجهيز كافة أعمال القافلة والاطمئنان على اللوجستيات، إلا أنه شعر بحالة إعياء شديد وسقط مغشياً عليه، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته قبل ساعات قليلة من انطلاق الفعالية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤثرة للراحل التُقطت له قبل دقائق معدودة من وفاته، حيث ظهر فيها وهو يشارك العمال في تنظيم المقاعد، وتعليق البانرات الإرشادية، وتجهيز شبكة الصوتيات داخل فناء المدرسة حرصاً على راحة الطلاب.

مديرية تعليم الدقهلية تنعي مدير مدرسة

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بياناً رسمياً نعت فيه المدير الراحل، مؤكدة أنه فاضت روحه إلى بارئها وهو يؤدي رسالته السامية على أكمل وجه، ويبذل قصارى جهده لتوفير أفضل خدمة تعليمية لأبنائه الطلاب.

وفي السياق ذاته، انطلقت أعمال القافلة التعليمية اليوم داخل مقر مدرسة الملك الكامل وسط أجواء سادها الحزن على رحيل مديرها، وبحضور الرشيدي محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعادل فؤاد، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، وسعاد أبوعيش، وكيل الإدارة، وحاتم حسين، مدير عام التعليم الثانوي، وبمشاركة مئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة مدير مدرسة مدرسة الملك الكامل تعليم الدقهلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن
أخبار مصر

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
رويترز: توقيع اتفاق أمريكي إيراني مرتقب الأحد وسط خلاف على بنوده
شئون عربية و دولية

رويترز: توقيع اتفاق أمريكي إيراني مرتقب الأحد وسط خلاف على بنوده
بـ"عجلة وعزيمة حديد".. حكاية رحلة استثنائية لرحالة مصرية إلى الوادي الجديد
أخبار المحافظات

بـ"عجلة وعزيمة حديد".. حكاية رحلة استثنائية لرحالة مصرية إلى الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: الاستقرار الأسري يبدأ من الأم الواعية والحوار داخل البيت
أخبار مصر

عالم بالأوقاف: الاستقرار الأسري يبدأ من الأم الواعية والحوار داخل البيت

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان