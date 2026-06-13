لفظ مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة داهمته أثناء إشرافه وتجهيزه لمقر القافلة التعليمية المجانية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والتي تنظمها إدارة شرق المنصورة التعليمية.

اللحظات الأخيرة في حياة مدير مدرسة الملك الكامل

وكانت المدرسة تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية صباح اليوم السبت؛ لتقديم المراجعات النهائية بمشاركة نخبة من خبراء المواد الدراسية.

وحرص مدير المدرسة الراحل على المشاركة بنفسه في تجهيز كافة أعمال القافلة والاطمئنان على اللوجستيات، إلا أنه شعر بحالة إعياء شديد وسقط مغشياً عليه، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته قبل ساعات قليلة من انطلاق الفعالية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤثرة للراحل التُقطت له قبل دقائق معدودة من وفاته، حيث ظهر فيها وهو يشارك العمال في تنظيم المقاعد، وتعليق البانرات الإرشادية، وتجهيز شبكة الصوتيات داخل فناء المدرسة حرصاً على راحة الطلاب.

مديرية تعليم الدقهلية تنعي مدير مدرسة

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بياناً رسمياً نعت فيه المدير الراحل، مؤكدة أنه فاضت روحه إلى بارئها وهو يؤدي رسالته السامية على أكمل وجه، ويبذل قصارى جهده لتوفير أفضل خدمة تعليمية لأبنائه الطلاب.

وفي السياق ذاته، انطلقت أعمال القافلة التعليمية اليوم داخل مقر مدرسة الملك الكامل وسط أجواء سادها الحزن على رحيل مديرها، وبحضور الرشيدي محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعادل فؤاد، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، وسعاد أبوعيش، وكيل الإدارة، وحاتم حسين، مدير عام التعليم الثانوي، وبمشاركة مئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة.