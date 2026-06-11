اختتم الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولته التفقدية بمحافظة المنيا اليوم، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، والوقوف على معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي.

جولات ميدانية بعدد من المراكز

وكان الوزير والمحافظ قد استهلا جولات اليوم بتفقد مشروع محطة معالجة دلجا بمركز ديرمواس، كما تابعا مشروعات محطات الرفع بقرى الشيخ عبادة والبرشا بمركز ملوي، إلى جانب تفقد مشروعات قريتي بني محمد شعراوي وكوم الزهير بمركز أبو قرقاص، لمتابعة معدلات التنفيذ واستكمال الأعمال الجارية.

مشروعات “حياة كريمة” أولوية وطنية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل أولوية وطنية تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة إعداد برامج زمنية دقيقة للأعمال المتبقية، مع تكثيف المتابعة الميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

إجراءات صارمة ضد التأخير

وأضاف “جمبلاط” أن أي تأخير في التنفيذ لن يكون مقبولًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقاولين والجهات غير الملتزمة، تشمل سحب الأعمال وإنهاء التعاقدات وإسنادها إلى جهات قادرة على تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية.

3 ملايين مستفيد من المبادرة

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحدثت تحولًا كبيرًا في قرى ومراكز المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة، استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية لضمان سرعة الانتهاء منها وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المنيا.