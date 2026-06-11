شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، استمرار موجة الطقس الحار، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 30 درجة.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ تتراوح العظمى ما بين 42 و46 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 26 و29 درجة.

السياح يتحدون ارتفاع درجات الحرارة

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، شهدت محافظة أسوان توافد مجموعات من السائحين الذين حرصوا على بدء برامجهم السياحية مبكرًا، من خلال الخروج من الفنادق في ساعات الصباح الأولى لزيارة المواقع والمعالم الأثرية قبل اشتداد حرارة الطقس.

كما شهدت الرحلات النيلية إقبالًا ملحوظًا من الزائرين، سواء على متن المراكب الشراعية أو المراكب المزودة بمحركات، للاستمتاع بجمال نهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها المحافظة.

أهالي أسوان يبحثون عن المتنفسات الطبيعية

وفي المقابل، يلجأ أهالي أسوان إلى عدد من المتنزهات والحدائق هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد حديقة النباتات وسط نهر النيل إقبالًا خلال ساعات النهار، بينما تزداد الحركة مساءً في حدائق درة النيل والسلام وفريال.

نصائح طبية لمواجهة الطقس الحار

وينصح الأطباء بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الذروة، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والعصائر لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق.

كما يوصون بارتداء الملابس القطنية الفاتحة أو البيضاء، التي تساعد على عكس أشعة الشمس وتقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة.