توافد المئات من أهالي محافظة البحيرة ومحبي الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، اليوم، على سرادق العزاء المقام بمسقط رأسه في مركز أبو حمص، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، وسط حضور رسمي وفني واسع.

وشهد العزاء حضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، مؤكدة أن المحافظة فقدت أحد أبرز أبنائها الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

كما شارك في العزاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب عدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، الذين حرصوا على التواجد لمواساة أسرة الفنان الراحل وتوديع أحد رموز الفن المصري.

وشهد محيط سرادق العزاء حضورًا كثيفًا من أبناء مركز أبو حمص والقرى المجاورة وعدد من محبي الفنان الراحل القادمين من مختلف المحافظات، حيث استعاد الحاضرون مواقف ومحطات من مسيرته الفنية والإنسانية التي امتدت لعقود طويلة.

وأكد عدد من المشاركين في العزاء أن عبد العزيز مخيون لم يكن مجرد فنان كبير، بل كان نموذجًا للإنسان البسيط المرتبط بأهله وقريته، وهو ما انعكس في حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على أبناء البحيرة خلال مراسم الجنازة والعزاء.

ويعد الفنان الراحل أحد أبرز نجوم الفن المصري، حيث قدم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي صنعت مكانته لدى الجمهور، وترك إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال القادمة.