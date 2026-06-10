كرمت محافظة سوهاج المواطن عادل عبد العال محمد، ابن مركز طما، تقديرًا لموقفه البطولي بعدما خاطر بحياته لإنقاذ 6 شباب حاصرتهم النيران داخل أحد المطاعم إثر اندلاع حريق هائل ناتج عن تسرب للغاز خلال ساعات الفجر.

وتمكن عادل من إخراج العاملين من داخل موقع الحريق قبل امتداد النيران إليهم، إلا أنه تعرض لإصابات وحروق من الدرجة الثانية أثناء عملية الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن ما قام به المواطن يمثل نموذجًا مشرفًا للشهامة والتضحية، ويجسد القيم الأصيلة للمواطن المصري الذي يضع حياة الآخرين فوق سلامته الشخصية.

وأضاف المحافظ أن الدولة تحرص على تقدير النماذج الإيجابية التي تقدم مواقف إنسانية ووطنية استثنائية، مشددًا على أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما قدمه من بطولة وإنسانية في موقف بالغ الخطورة.

واستجابة لموقفه البطولي، سلمت المحافظة المواطن عقد عمل وفرته مديرية العمل بالقرب من محل إقامته، لمساعدته في إعالة أسرته المكونة من أربعة أبناء، إلى جانب صرف مكافأة مالية عاجلة وتقديم مساعدات عينية ونقدية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والغرفة التجارية بسوهاج.

شهد مراسم التكريم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ووكلاء وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، الذين أشادوا جميعًا بالموقف البطولي الذي جسده المواطن عادل عبد العال.

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