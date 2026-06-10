"ماريا" تعود للبحر.. إطلاق سلحفاة نادرة في الإسكندرية بعد عام من العلاج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق مشاجرة بالأيدي بين عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، عقب انتهاء امتحان مادتي "الجبر والحاسب الآلي"، في إحدى لجان مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

التعليم بأسيوط تفحص الواقعة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن الجهات المختصة قامت بفحص الفيديو المتداول، الذي يظهر وقوع مشاجرة بين طلاب الشهادة الإعدادية داخل مبنى مدرسة تضم إحدى لجان الامتحانات بمركز ديروط.

إجراءات قانونية ضد المسؤولين

أوضح المصدر، أنه في حال ثبوت الواقعة بشكل كامل، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن إحالة المسؤولين عن اللجنة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لنتائج التحقيقات.