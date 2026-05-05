جنازة مهيبة لتوأم حريق بيلا.. شهود عيان يروون لحظات الرعب بكفر الشيخ -فيديو وصور

كتب : إسلام عمار

10:39 م 05/05/2026
    اثاث محترق
    اثار حريق على باب الشقة
    اثار الحريق
    احتراق الكرسي
    احتراق المقاعد
    الاثاث تحول إلى رماد
    أثاث محترق_1
    الأسرة تتلقى العزاء
    باب الشقة
    جانب احتراق باب الشقة
    جانب من آثار الحريق
    جانب من تلقي العزاء_1
    جانب من احتراق الأثاث
    جانب من العزاء
    مشهد من احتراق الاثاث_1
    خلال تلقي الأسرة العزاء

في مشهد أبكى الحجر، شيع أهالي عزبة انطونياديس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جثامين طفلين توأم ضحيا بحادث حريق مروع اندلع بشقتهما السكنية، وسط حالة من الانهيار سادت بين ذوي الضحايا وأهالي العزبة والقرى المجاورة.

النيران تلتهم محتويات الشقة

رصدت كاميرا "مصراوي" عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك" آثار الدمار الذي خلفه الحريق؛ حيث تبين أن النيران أتت على محتويات الشقة بالكامل، محولةً جدرانها إلى ركام.

شهادات مأساوية من الجيران

روى عاطف عبدالله، أحد جيران الأسرة وشاهد عيان، لحظات الرعب قائلاً: "كنا نؤدي صلاة المغرب أمس الإثنين، وفوجئنا باستغاثات لإنقاذ منزل جارنا ياسر الجعفراوي من النيران". وأضاف بمرارة: "عندما اقتحمنا الشقة، رأينا النيران وهي تلتهم الطفلين أثناء نومهما على أثاث الصالة، ولم نتمكن من إنقاذهما".

صعوبة الوصول لموقع الحادث

أشار بسام الشوكي، أحد الجيران، إلى أن سوء حالة الطريق العام المؤدي للعزبة تسبب في صعوبة وصول سيارات الإطفاء والإسعاف بسرعة، وبالرغم من ذلك بذل رجال الإطفاء جهوداً مضنية للسيطرة على الحريق فور وصولهم.

صدمة العائلة

وبقلب يعتصره الألم، أكد أحمد الجعفراوي "عم الطفلين"، أن الأسرة في حالة ذهول تام؛ حيث لم يتخيل أحد أن النيران ستمتد لغرفة الطفلين "عمار وأسماء" (3 أعوام ونصف) أثناء غطسهما في النوم.

الإجراءات الرسمية

كانت الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي أسفر عن وفاة الطفلين التوأم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الأسباب الفنية لاندلاع الحريق.

كفر الشيخ بيلا وفاة طفلين حريق

