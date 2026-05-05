إعلان

30 موظفاً.. تفاصيل إحالة أطقم طبية وإدارية بمستشفى في المنوفية للتحقيق بسبب الغياب

كتب : أحمد الباهي

08:44 م 05/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غيابات بالجملة في حميات طبلوها
  • عرض 4 صورة
    رصد 30 موظف غائب
  • عرض 4 صورة
    فحص دفتر الحضور والانصراف بالمستشفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال محمد عمران رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من العاملين بمستشفى حميات طبلوها للتحقيق، بعد رصد غياب 30 موظفًا من الأطقم الطبية والإدارية دون إذن رسمي، خلال جولة تفتيشية مفاجئة.

جولة مفاجئة تكشف الغياب

كشف المرور المفاجئ ومراجعة سجلات الحضور والانصراف عن غياب جماعي لعدد كبير من العاملين، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحقهم.

قرارات حاسمة

وجه رئيس المدينة بإحالة جميع المتغيبين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن العمل داخل المنشآت الصحية لا يحتمل أي تقصير.

متابعة مستوى الخدمة

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى والمعامل، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تشديد على الانضباط

شدد رئيس المدينة على استمرار الحملات المفاجئة على كافة المنشآت الخدمية، مؤكدًا أن أي تقصير يمس مصلحة المواطنين سيواجه بإجراءات حازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الصحة تحقيق مستشفى حميات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة
زووم

بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
رياضة محلية

فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
زووم

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
مصراوى TV

حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
أخبار مصر

بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها