أحال محمد عمران رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من العاملين بمستشفى حميات طبلوها للتحقيق، بعد رصد غياب 30 موظفًا من الأطقم الطبية والإدارية دون إذن رسمي، خلال جولة تفتيشية مفاجئة.

جولة مفاجئة تكشف الغياب

كشف المرور المفاجئ ومراجعة سجلات الحضور والانصراف عن غياب جماعي لعدد كبير من العاملين، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحقهم.

قرارات حاسمة

وجه رئيس المدينة بإحالة جميع المتغيبين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن العمل داخل المنشآت الصحية لا يحتمل أي تقصير.

متابعة مستوى الخدمة

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى والمعامل، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تشديد على الانضباط

شدد رئيس المدينة على استمرار الحملات المفاجئة على كافة المنشآت الخدمية، مؤكدًا أن أي تقصير يمس مصلحة المواطنين سيواجه بإجراءات حازمة.