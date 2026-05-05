محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا بكفر شكر لدعم الأولى بالرعاية وذوي الهمم

كتب : أسامة علاء الدين

06:57 م 05/05/2026
    محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا بكفر شكر (1)
    محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا بكفر شكر (2)
    محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا بكفر شكر (3)

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة كفر شكر، لبحث مشكلات المواطنين بمراكز كفر شكر وبنها وطوخ وقها، بحضور القيادات التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

قرارات إنسانية ودعم للأسر

واستهل المحافظ اللقاء بإصدار قرارات عاجلة ذات طابع إنساني، حيث وجّه بتوفير فرصة عمل فورية لزوج إحدى السيدات، إلى جانب إتاحة فرص عمل للشباب والسيدات بالقطاع الخاص بالتنسيق مع مديرية العمل، دعمًا لتحسين مستوى المعيشة.

دعم ذوي الهمم

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، وجّه المحافظ بتوفير جهاز حاسب آلي لأحد الشباب المتميزين، مع إتاحة فرصة عمل مناسبة في مجال البرمجة، كما استجاب لطلب مواطن آخر بتوفير كرسي متحرك كهربائي حديث لتيسير حركته.

حلول لقطاعي التعليم والمرافق

وعلى صعيد التعليم، وجّه بسرعة فحص طلب نقل طالب من مدرسة تمريض إلى أخرى أقرب لمحل إقامته، وفقًا للضوابط. كما وجّه بمخاطبة وزارة الإسكان للإسراع في استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى منشأة كفر عامر ورضوان البر الشرقي، وعزبة الشيخة فاطمة، لتحسين مستوى الخدمات.


واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على حسم شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية بشأن شكوى أحد المواطنين، مع التشديد على حماية حقوق المواطنين وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات.

القليوبية ذوي الهمم كفر شكر لقاء جماهيري فرص عمل الصرف الصحي

