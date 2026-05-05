أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، قرارين متتاليين حملا رقمي 193 و194 لسنة 2026، بشأن إنهاء تكليف رئيسي الوحدتين المحليتين لمركزي البلينا وطما، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم العمل بالجهاز التنفيذي ورفع كفاءة الأداء.

إنهاء تكليف رئيس مركز البلينا

ونص القرار رقم 193 لسنة 2026 على إنهاء تكليف يسري عبد الحفيظ عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع ندبه للعمل بديوان عام المحافظة، على أن يتولى أقدم نائب بالوحدة المحلية في الدرجة الوظيفية تسيير أعمال المركز لحين صدور قرارات أخرى.

إنهاء تكليف رئيس مركز طما

كما تضمن القرار رقم 194 لسنة 2026 إنهاء تكليف أحمد حسن أحمد عرابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وندبه أيضًا للعمل بديوان عام المحافظة، مع تكليف أقدم نائب بالوحدة المحلية بتسيير العمل بشكل مؤقت.

متابعة مشددة لملفات التصالح والتقنين

وشملت المادة الثانية من القرارين تكليف السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال الوحدتين المحليتين بشكل مباشر، مع التركيز على ملفات التقنين والتصالح وموجات إزالة التعديات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تُعرض على المحافظ تتضمن تقييم الأداء ورصد أية معوقات أو أوجه تقصير.

تعزيز الانضباط وتحسين الأداء

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه محافظة سوهاج نحو تعزيز الانضباط الإداري، وتسريع وتيرة العمل في الملفات الحيوية، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة أشكال التعديات.