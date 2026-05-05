الإمارات تغلق مجالها الجوي جزئياً بعد الهجوم الإيراني

كتب : وكالات

03:40 م 05/05/2026

إغلاق المجال الجوي الإماراتي

أغلقت الإمارات مجالها الجوي جزئياً بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البلاد، في أول هجوم من هذا النوع منذ بدء وقف إطلاق النار مطلع أبريل.

قيود جزئية على حركة الملاحة الجوية

ووفقاً لإشعار موجّه إلى الطيارين، فُرضت قيود جزئية على حركة الملاحة الجوية فوق الإمارات، مع السماح للطائرات باستخدام مسارات محددة فقط، وأُعلن عن هذه الإجراءات يوم الثلاثاء، على أن تبقى سارية حتى 11 مايو.

وأعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية اعترضت 19 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران يوم الاثنين، في أول هجوم من نوعه منذ عدة أسابيع.

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية

وأدانت الإمارات الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل البلاد، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.

وخلال الشهرين الماضيين، كانت الإمارات من أكثر الدول تعرضاً لهجمات إيرانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

