إعلان

"أنا تعبانة ومش قادرة ألحقهم".. أم من المنوفية تستغيث لإنقاذ ابنيها من "دوشين"

كتب : أحمد الباهي

01:55 م 05/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الابن الأصغر باسم يتمسك بابتسامة أمل
  • عرض 9 صورة
    الابن الأكبر كريم في مرحلة متأخرة
  • عرض 9 صورة
    الأم تحكي لمصراوي معاناة 20 سنة
  • عرض 9 صورة
    الأم تنهار بالبكاء حزنا على حالة نجليها
  • عرض 9 صورة
    الأم تناشد وزير الصحة بتوفير علاج لابنيها
  • عرض 9 صورة
    الشاب أصيب بمرحلة تيبس
  • عرض 9 صورة
    صور الشابين على نتيجة بصالة المنزل
  • عرض 9 صورة
    المنزل تحول لمستشفى صغير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعيش أسرة بقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مأساة إنسانية امتدت لنحو 20 عامًا، بعد إصابة اثنين من الأبناء بمرض ضمور العضلات، وسط رحلة طويلة من الألم والمعاناة اليومية داخل منزل تحول إلى وحدة رعاية مستمرة.

بداية القصة ومعاناة كريم

بدأت المأساة مع الابن الأكبر كريم إيهاب صلاح عبده أحمد، الذي ظهرت عليه أعراض المرض في سن 4 سنوات، حيث كان يسقط كثيرًا أثناء المشي، ويعاني من ضعف واضح في الحركة، ما جعله عرضة للتنمر داخل المدرسة بسبب سقوطه المتكرر.

تنقلت الأم به بين الأطباء لسنوات دون تشخيص واضح، حتى تأكدت إصابته بضمور العضلات من نوع "دوشين"، لتبدأ مرحلة أصعب من التحدي.

تكرار نفس المأساة

لم تمر سنوات قليلة حتى ظهرت نفس الأعراض على الابن الثاني "باسم" في نفس العمر تقريبًا، لتكتشف الأم أن المرض أصاب ابنيها معًا، لتتحول حياتها بالكامل إلى رعاية دائمة لا تنتهي.

كفاح يومي وتعليم رغم الألم

لم تستسلم الأم، وحاولت الحفاظ على تعليم أبنائها، حيث أكدت أنها كانت تنقلهما يوميًا إلى المدرسة باستخدام كراسي متحركة، وسعت إلى إلحاقهما بنظام "تعليم مسار" حتى لا يُحرما من حقهما في التعليم رغم ظروفهما الصحية.

منزل تحول إلى مستشفى

تحولت حياة الأسرة إلى رعاية مستمرة، حيث تقوم الأم بجلسات أكسجين لأبنائها داخل المنزل، في ظل غياب دعم طبي منتظم، وسط ظروف معيشية صعبة، وامتلاء المنزل بالأدوية وأسطوانات الأكسجين.

تدهور الحالة وبصيص أمل

وصل كريم إلى مرحلة متقدمة من المرض، بينما لا يزال باسم يقاوم رغم تدهور حالته وظهور تيبس في الجسم، ما يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا للحفاظ على حالته.

خوف على الابنة الثالثة

تعيش الأم حالة قلق مستمر على ابنتها البالغة 16 عامًا، خاصة أن المرض وراثي، وتحتاج لإجراء تحليل جيني تصل تكلفته إلى نحو 60 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة.

ظروف معيشية صعبة

يعتمد دخل الأسرة على عمل الأب كمشرف عمال نظافة بوحدة محلية، وهو دخل محدود، بينما تفرغت الأم بالكامل لرعاية أبنائها، ما يزيد من صعوبة الوضع.

استغاثة عاجلة

وجهت الأم استغاثة لوزير الصحة، مطالبة بتوفير العلاج اللازم لابنيها، وإجراء التحليل الجيني لابنتها، مؤكدة أن المرض يحتاج إلى تدخل سريع.

وقالت في كلمات مؤثرة: "أنا تعبانة ومش قادرة ألحقهم.. نفسي أشوف حل قبل ما الحالة تسوء أكتر.. نفسي حد يساعدني أنقذهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
حوادث وقضايا

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
اقتصاد

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
رياضة محلية

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح
رياضة محلية

تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز