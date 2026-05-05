سفيرة أوروبا في مصر: تعاوننا مع جامعة الدول انتقل لمستوى ثانٍ.. ونعقد اجتماعًا قريبًا- صور

كتب : محمد البدري

02:19 ص 05/05/2026
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (3)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (2)
    السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (6)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (7)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (8)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (9)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (10)
    لقاء السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (4)

أكدت السفيرة أنجيلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية انتقل إلى مستوى ثانٍ أكبر يشمل المسار السياسي والأمني رفيع المستوى، مشددةً على أن العالم يحتاج اليوم لمزيد من التنسيق الأمني والسياسي نظرًا للتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وكشفت إيخهورست، خلال لقاء صحفي أجرته بالإسكندرية على هامش زيارة تستمر يومين، عن ترتيبات جارية حاليًا لعقد اجتماع رسميّ مرتقب على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا للتنسيق تجاه القضايا الإقليميّة.

وأكدت أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، إذ أشادت بالمسؤولية الكبيرة التي اضطلعت بها مصر في التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية.

ولفتت إلى الدور الجيوسياسي المحوري الذي تلعبه مصر كحلقة اتصال استراتيجية تربط بين قارتي أوروبا وأفريقيا، بما يعزز حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون في خطط التطوير والمشروعات التنموية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية.

نمو الصادرات المصرية لأسواق أوروبا وطفرة بالقطاع الزراعي

على الصعيد الاقتصادي، أكدت السفيرة نمو معدلات الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، إذ تضاعفت خلال 10 سنوات لتصل إلى 12 مليار يورو حاليًا، مقارنةً بـ 6.4 مليار يورو سابقًا، فيما حقق التبادل التجاري في قطاع الخدمات السياحة والنقل فائضًا لصالح مصر قدره 2.6 مليار يورو في عام 2024.

وسجلت الصادرات الزراعية نموًا قياسيًا لترتفع من 700 مليون يورو إلى 2.5 مليار يورو ،ما يعكس جودة المنتج المصري وتوافقه مع المعايير الأوروبيّة.

1.1 مليار يورو استثمارات أوروبية لدعم البنية التحتية بالإسكندرية

وأوضحت السفيرة، أن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الإسكندرية بلغت 1.1 مليار يورو، مبينة أن هذه الاستثمارات طويلة الأمد وتتركز في 3 قطاعات استراتيجية هي: "النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي"، ضمن رؤية شاملة لدعم البنية التحتية في المحافظة.

أنجيلينا إيخهورست جامعة الدول العربية سفيرة الاتحاد الأوروبي الإسكندرية

