استقبل متحف شرم الشيخ زواره من السائحين الأجانب والمصريين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة.

إقبال كبير لزيارة المتحف

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المتحف يشهد إقبال كبير من الرواد، حيث استقبل على مدار ثلاث أيام مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم، والذين قاموا بالتجول داخل قاعات العرض المتنوعة، والاستماع إلى شرح مفصل عن القطع الأثرية التي تتضمنها القاعات المتحفية.

استقبال مميز للرواد

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن إدارة المتحف حرصت على تنظيم استقبال مميز للرواد تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، لإضفاء روح البهجة على الزوار.

هدايا مبتكرة للأطفال

وأشار إلى أن فريق عمل المتحف قدم هدايا مبتكرة للأطفال عبارة عن أكواب فشار مزينة يدويًا بأعمال قص ولصق مطبوعة على شكل “خروف العيد”، وذلك في إطار حرص المتحف على مشاركة زواره أجواء العيد بطريقة إبداعية ومميزة.

إعجاب السائحين بطريقة الاستقبال

وأكد أن هذه الفكرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والعائلات، الذين أعربوا عن سعادتهم بطريقة الاستقبال.