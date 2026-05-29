إعلان

بينها 54 جراحة عاجلة.. طوارئ المستشفى الجامعي بالإسكندرية تستقبل 150 حالة في العيد

كتب : محمد البدري , محمد عامر

05:47 م 29/05/2026

المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، إن طوارئ المستشفى الرئيسي الجامعي واصلت العمل بكفاءة عالية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث استقبل قسم الطوارئ أكثر من 150 حالة مرضية وطارئة، إلى جانب حجز 108 حالات بالأقسام الداخلية و10 حالات بأقسام العناية المركزة.

54 جراحة طارئة

وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى نجح في إجراء 54 عملية جراحية طارئة بمختلف التخصصات الطبية، كما استقبل مركز السموم التابع للمستشفيات الجامعية 22 حالة جرى التعامل معها فورًا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، مما يعكس الجاهزية الكاملة لمنظومة الطوارئ.

خدمات تشخيصية وأشعة على مدار الساعة

وأوضح عبد الله، أن المستشفى أجرى 123 أشعة مقطعية، و56 أشعة عادية، و6 حالات رنين مغناطيسي، بالإضافة إلى 3 حالات أشعة تداخلية، مؤكدًا استمرار عمل الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بكامل طاقتها الاستيعابية طوال فترة عطلة العيد.

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة

تأتي هذه الخدمات في إطار إعلان الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكفاءة وسرعة على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الطب مستشفيات جامعة الإسكندرية عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لماذا رفع ترامب الحصار البحري عن إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا رفع ترامب الحصار البحري عن إيران؟

رفضت مشاركتهما في جمعية فمزقوا وجهها.. أول تعليق من سيدة الشرقية بعد ضبط
أخبار المحافظات

رفضت مشاركتهما في جمعية فمزقوا وجهها.. أول تعليق من سيدة الشرقية بعد ضبط
بيان حاسم من اتحاد الكرة بشأن مرافقي بعثة المنتخب في كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

بيان حاسم من اتحاد الكرة بشأن مرافقي بعثة المنتخب في كأس العالم
الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
حوادث وقضايا

الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي