قال الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، إن طوارئ المستشفى الرئيسي الجامعي واصلت العمل بكفاءة عالية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث استقبل قسم الطوارئ أكثر من 150 حالة مرضية وطارئة، إلى جانب حجز 108 حالات بالأقسام الداخلية و10 حالات بأقسام العناية المركزة.

54 جراحة طارئة

وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى نجح في إجراء 54 عملية جراحية طارئة بمختلف التخصصات الطبية، كما استقبل مركز السموم التابع للمستشفيات الجامعية 22 حالة جرى التعامل معها فورًا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، مما يعكس الجاهزية الكاملة لمنظومة الطوارئ.

خدمات تشخيصية وأشعة على مدار الساعة

وأوضح عبد الله، أن المستشفى أجرى 123 أشعة مقطعية، و56 أشعة عادية، و6 حالات رنين مغناطيسي، بالإضافة إلى 3 حالات أشعة تداخلية، مؤكدًا استمرار عمل الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بكامل طاقتها الاستيعابية طوال فترة عطلة العيد.

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة

تأتي هذه الخدمات في إطار إعلان الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكفاءة وسرعة على مدار الساعة.