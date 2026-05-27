"نطح الفيسبا وجري".. عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة (فيديو وصور)

كتب : مختار صالح

12:03 م 27/05/2026 تعديل في 12:03 م
    عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة
في أجواء يسودها الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من حركة نشطة في أسواق الماشية ونقل الأضاحي، شهد كوبري الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة طريفة أثارت حالة من الارتباك والدهشة بين المارة، بعدما فوجئ الأهالي بعجل صغير يركض أعلى الكوبري بشكل مفاجئ.

عجل هارب

وتسبب المشهد في توقف جزئي للحركة المرورية لعدة دقائق، حيث حاول عدد من المواطنين تفادي الحيوان الذي كان يتحرك بسرعة لافتة، وسط محاولات لإبعاده عن الطريق وإعادة السيطرة عليه.

توقف مؤقت للحركة المرورية
أثار الموقف حالة من الكر والفر أعلى الكوبري، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة المرور لبضع دقائق، قبل أن يتدخل الأهالي لمحاولة السيطرة على العجل وإبعاده عن مسار السيارات.

السيطرة على العجل دون إصابات
وبعد محاولات من المارة، تمكن عدد من الأهالي من توجيه العجل والسيطرة عليه وإبعاده عن الطريق، لتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

أجواء طريفة بين المواطنين
وخلفت الواقعة أجواءً من الطرافة بين المواطنين، الذين تداولوا الموقف باعتباره “مطاردة عيد الأضحى غير التقليدية”، في مشهد يعكس الزحام والحركة غير المعتادة بالشوارع مع اقتراب العيد.

https://www.youtube.com/shorts/2rZtWoh5EN8

المحلة الكبرى الغربية كوبري الشون عجل هارب عيد الأضحى

