في حضور المحافظ والقيادات.. الآلاف من أهالي الأقصر يؤدون صلاة عيد الأضحى-

في 2300 مسجدا و53 ساحة.. آلاف الموطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بأسوان- صور

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ضم الوفد الكنسي نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا، والقمص باسيليوس الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، إلى جانب عدد من القساوسة بمطرانيتي بني سويف وببا.

سادت اللقاء أجواء من الود والمحبة، إذ قدمت القيادات الكنسية التهنئة لمحافظ بني سويف ونائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس قوة وترابط النسيج الوطني المصري.

وفد الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية يزور ديوان المحافظة

كما استقبل محافظ بني سويف وفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وضم وفد الطائفة الإنجيلية القساوسة أسامة إبراهيم، و سامح زاخر، ونادر رزق، وهاني عياد، بينما ضم وفد الكنيسة الكاثوليكية القمص بولص فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف.

وأكد الوفد الكنسي خلال اللقاء اعتزازه بروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن، فيما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لتلك اللفتة الطيبة التي تجسد قيم الوحدة الوطنية والتعايش بين المصريين.

تأكيد على الوحدة الوطنية وروح المحبة

وشهدت اللقاءات أجواء إيجابية تعكس عمق العلاقات الوطنية بين المسلمين والمسيحيين بمحافظة بني سويف، والتأكيد على قيم التآخي والمحبة التي تميز المجتمع المصري في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.