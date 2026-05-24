قررت نيابة مركز الفيوم، اليوم الأحد، التحفظ على المتهم إسلام ربيع شعبان (24 عامًا)، الشهير بـ"وليد طيارة"، لحين ظهور نتيجة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، على خلفية اتهامه بالتسبب في مصرع صيدلي وشقيقه إثر حادث مروع بمركز الفيوم.

اتهامات بقيادة متهورة وبدون رخصة

وُجهت للمتهم اتهامات بقيادة سيارة ميكروباص بسرعة جنونية، والسير دون حمل رخصة قيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي أودى بحياة الشقيقين أثناء استقلالهما دراجة نارية بقرية العامرية.

تفاصيل الحادث المأساوي

شهدت قرية العامرية حالة من الحزن الشديد بعد وفاة "زياد"، الصيدلي، وشقيقه "مازن"، طالب الفرقة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة الفيوم، إثر تعرضهما لحادث دهس مأساوي.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين سقطا من دراجتهما النارية بعد تعطل مفاجئ لسيارة أجرة أمامهما، قبل أن تصطدم بهما سيارة الميكروباص التي كان يقودها المتهم، دون أن يتمكنا من النجاة.

حالة حزن واسعة بين الأهالي

خيمت حالة من الصدمة على أهالي القرية، خاصة أن الأسرة تُعرف بين الأهالي بالتفوق العلمي، حيث يعمل والد الضحيتين بالمحاماة، فيما تنتمي الأسرة لبيت اشتهر بالعلم والتفوق.

كما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وتداول زملاء الضحيتين من العاملين والدارسين في المجال الطبي والصيدلي صورهما، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانهما.

القبض على المتهم

وكان العقيد معتز اللواج قد تمكن من ضبط المتهم بعد ساعات من وقوع الحادث، قبل عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.