ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بؤرة لذبح الحيوانات المريضة والنافقة وتجهيزها لطرحها للبيع في الأسواق، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة قبل عيد الأضحى المبارك.

معلومات سرية تقود إلى الضبط

تلقت مديرية التموين معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط غير مشروع في ذبح الحيوانات المريضة والنافقة وتجهيزها للبيع بالسوق السوداء.

وعلى الفور، نسقت المديرية مع الجهات المختصة، وشُنت حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، استهدفت الموقع المشار إليه.

ضبط لحوم وجلود وأختام مزورة

أسفرت الحملة عن ضبط نعجة نافقة تزن نحو 55 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 25 قطعة من جلود الحيوانات بإجمالي وزن 250 كيلوجرامًا.

كما كشفت الحملة عن حيازة المتهم أختامًا مزورة تشبه الأختام الرسمية المستخدمة بالمجازر، بهدف ختم لحوم الحيوانات النافقة والمريضة، في محاولة للغش والتدليس على المستهلكين وإيهامهم بصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة داخل الموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

حملات مكثفة قبل عيد الأضحى

من جانبه، أكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين، مشددًا على أن الرقابة على المجازر وثلاجات حفظ اللحوم تأتي على رأس أولويات المديرية خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف ضمان سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق، ومنع وصول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى المواطنين.