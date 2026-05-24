إعلان

ختم مزور ولحوم نافقة.. ضبط بؤرة لذبح الحيوانات المريضة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري

05:47 م 24/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط بؤرة لذبح الحيوانات المريضة بالإسكندرية (4)
  • عرض 5 صورة
    ضبط بؤرة لذبح الحيوانات المريضة بالإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    ضبط بؤرة لذبح الحيوانات المريضة بالإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    ضبط بؤرة لذبح الحيوانات المريضة بالإسكندرية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بؤرة لذبح الحيوانات المريضة والنافقة وتجهيزها لطرحها للبيع في الأسواق، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة قبل عيد الأضحى المبارك.

معلومات سرية تقود إلى الضبط

تلقت مديرية التموين معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط غير مشروع في ذبح الحيوانات المريضة والنافقة وتجهيزها للبيع بالسوق السوداء.
وعلى الفور، نسقت المديرية مع الجهات المختصة، وشُنت حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، استهدفت الموقع المشار إليه.

ضبط لحوم وجلود وأختام مزورة

أسفرت الحملة عن ضبط نعجة نافقة تزن نحو 55 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 25 قطعة من جلود الحيوانات بإجمالي وزن 250 كيلوجرامًا.
كما كشفت الحملة عن حيازة المتهم أختامًا مزورة تشبه الأختام الرسمية المستخدمة بالمجازر، بهدف ختم لحوم الحيوانات النافقة والمريضة، في محاولة للغش والتدليس على المستهلكين وإيهامهم بصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.
وجرى التحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة داخل الموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

حملات مكثفة قبل عيد الأضحى

من جانبه، أكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين، مشددًا على أن الرقابة على المجازر وثلاجات حفظ اللحوم تأتي على رأس أولويات المديرية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف ضمان سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق، ومنع وصول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحيوانات النافقة أخبار الإسكندرية تموين الإسكندرية حملات التموين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالأحمر الناري.. يارا السكري تتألق بفستان جريء في مهرجان كان
زووم

بالأحمر الناري.. يارا السكري تتألق بفستان جريء في مهرجان كان
لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
رياضة عربية وعالمية

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
اقتصاد

مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
أكسيوس: البيت الأبيض يستبعد الوصول إلى اتفاق مع إيران اليوم
شئون عربية و دولية

أكسيوس: البيت الأبيض يستبعد الوصول إلى اتفاق مع إيران اليوم
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان