إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي

كتب : محمود عجمي

05:04 م 24/05/2026

انقلاب ميكروباص ارشيفية

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي، بعد مدخل مدينة الرحاب بمنطقة أسيوط الجديدة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.

تحرك أمني وإسعافي إلى موقع الحادث

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي

كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد ض. (45 عامًا)، وأحمد م. (22 عامًا)، وعمر م. (21 عامًا)، ومحمد ر. (23 عامًا)، وأحمد م. (44 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لبحث ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط حادث ميكروباص أسيوط الجديدة حوادث الطرق انقلاب ميكروباص

