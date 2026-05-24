بعد حكم غيابي بالمؤبد.. براءة متهم بهتك عرض ابنتي شقيقه بدمنهور

كتب : أحمد نصرة

04:59 م 24/05/2026

جانب من المحاكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الأحد، ببراءة متهم من اتهامه بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمته حضوريًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

إعادة إجراءات المحاكمة بعد حكم غيابي

شهدت محكمة جنايات دمنهور، في 29 أبريل الماضي، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم "م.أ.غ"، الذي سبق صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها.

وكان المتهم قد سلم نفسه إلى قوات حرس المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة محاكمته حضوريًا، عقب الحكم الغيابي الصادر بحقه في يناير الماضي.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

تعود أحداث القضية إلى أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز دمنهور بلاغًا من والدة الطفلتين، اتهمت فيه شقيق زوجها بارتكاب الواقعة محل الاتهام.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، التي نظرت إعادة الإجراءات وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم.

