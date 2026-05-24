إعلان

مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حريق منزل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:13 م 24/05/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، بينما أُصيب والدهما ووالدتهما، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تفاصيل حريق منزل ببني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بقرية الكوم الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

أسماء ضحايا الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمباني المجاورة، فيما أسفر الحادث عن مصرع الطفلتين:"ز. م. ت."، 3 أعوام,و "إ. م. ت."، 8 أعوام، كما أُصيب والدهما "م. ت. ع."، 30 عامًا، بحالة إغماء، و زوجته "ش.م. ع."، 27 عامًا، بضيق في التنفس.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بني سويف الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
أخبار

بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
قرار نهائي.. مصدر يكشف مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك
رياضة محلية

قرار نهائي.. مصدر يكشف مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك
الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
زووم

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا