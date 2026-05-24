مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حريق منزل ببني سويف

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، بينما أُصيب والدهما ووالدتهما، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تفاصيل حريق منزل ببني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بقرية الكوم الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

أسماء ضحايا الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمباني المجاورة، فيما أسفر الحادث عن مصرع الطفلتين:"ز. م. ت."، 3 أعوام,و "إ. م. ت."، 8 أعوام، كما أُصيب والدهما "م. ت. ع."، 30 عامًا، بحالة إغماء، و زوجته "ش.م. ع."، 27 عامًا، بضيق في التنفس.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.