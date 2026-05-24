إعلان

المؤبد لأم حاولت بيع أعضاء ابنها ببورسعيد.. و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب

كتب : طارق الرفاعي

04:09 م 24/05/2026

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد على المتهمة "هويدا. ث.م"، بعد إدانتها بمحاولة قتل نجلها الطفل سامي تمهيدًا لبيع أعضائه البشرية، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني ويدعي على الدين بالسجن لمدة 15 عامًا، في القضية التي هزت الرأي العام بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل قضية الدارك ويب

وكشفت تحقيقات القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، أن المتهمة تواصلت مع أشخاص عبر الدارك ويب وصفحات مشبوهة لبيع الأعضاء البشرية، بهدف بيع كلية نجلها مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن أوهمها أحد المتهمين بأنه طبيب يبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا.

محاولة تنفيذ جريمة الدارك ويب

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها أرسلت صورًا لابنها الطفل، بينها صور له عاريًا، كما قامت بإعطائه أدوية ومواد مخدرة تمهيدًا لتنفيذ الجريمة، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة بعدما فقد الطفل وعيه وتدهورت حالته الصحية، ما دفعها لنقله إلى المستشفى.

غضب واسع

وأثارت القضية حالة واسعة من الغضب بين أهالي بورسعيد، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل التواصل مع المتهمين عبر الإنترنت، ومحاولة استغلال طفل بريء في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد الدارك ويب محكمة جنايات النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
زووم

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
صلاح أساسيا في مباراة الوداع مع ليفربول أمام برينتفورد
رياضة عربية وعالمية

صلاح أساسيا في مباراة الوداع مع ليفربول أمام برينتفورد
إي آند تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة
اقتصاد

إي آند تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا