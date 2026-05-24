قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد على المتهمة "هويدا. ث.م"، بعد إدانتها بمحاولة قتل نجلها الطفل سامي تمهيدًا لبيع أعضائه البشرية، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني ويدعي على الدين بالسجن لمدة 15 عامًا، في القضية التي هزت الرأي العام بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل قضية الدارك ويب

وكشفت تحقيقات القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، أن المتهمة تواصلت مع أشخاص عبر الدارك ويب وصفحات مشبوهة لبيع الأعضاء البشرية، بهدف بيع كلية نجلها مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن أوهمها أحد المتهمين بأنه طبيب يبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا.

محاولة تنفيذ جريمة الدارك ويب

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها أرسلت صورًا لابنها الطفل، بينها صور له عاريًا، كما قامت بإعطائه أدوية ومواد مخدرة تمهيدًا لتنفيذ الجريمة، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة بعدما فقد الطفل وعيه وتدهورت حالته الصحية، ما دفعها لنقله إلى المستشفى.

غضب واسع

وأثارت القضية حالة واسعة من الغضب بين أهالي بورسعيد، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل التواصل مع المتهمين عبر الإنترنت، ومحاولة استغلال طفل بريء في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.