قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، تعيش قرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، أجواءً احتفالية خاصة اعتاد عليها الأهالي كل عام، حيث تتحول شوارع القرية إلى ساحة فرح كبيرة مع خروج زفة العجل وسط الأغاني الشعبية والزغاريد وقرع الطبول.

ويحرص عدد كبير من شباب وأطفال القرية على السير خلف العجل أثناء مروره بالشوارع، مرددين الهتافات والأغاني في مشهد يعكس حالة من البهجة والسعادة التي تسبق عيد الأضحى.

النساء والفتيات يتابعن زفة العجل في سوهاج

ولم تقتصر أجواء الفرحة على الشباب والأطفال فقط، بل خرجت العديد من سيدات وفتيات القرية لمشاهدة الزفة والتفاعل معها، في مشهد يعكس تمسك أهالي القرية بالعادات والتقاليد الشعبية المرتبطة بالمناسبات الدينية.

وتعد زفة العجل واحدة من أبرز الطقوس التي تميز قرية الشيخ زين الدين عن غيرها من القرى، حيث يحرص الأهالي على الحفاظ عليها سنويًا باعتبارها جزءًا من التراث الشعبي والفرحة الجماعية بقدوم العيد.

ذبح الأضاحي يبدأ من الخامسة فجراً

ومن جانبها قالت آية هلال، طالبة بكلية السياحة والفنادق وأول وأصغر جزارة بمحافظة سوهاج، إن أهالي القرية يحرصون على نشر أجواء البهجة بين المواطنين قبل عيد الأضحى، مؤكدة أن أعمال الذبح تبدأ يوميًا منذ الساعة الخامسة فجراً.

وأضافت أن الذبح يشمل العجول البقري والجاموسي، مشيرة إلى أن سعر كيلو اللحمة البلدي العجالي الصغير ضمن مبادرة تخفيض الأسعار يبلغ 350 جنيهًا، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإدخال الفرحة على الأسر البسيطة خلال موسم العيد.

