استهل محافظ القليوبية جولته الميدانية بتفقد مجزر قرية القلج اليدوي التابع لمركز ومدينة الخانكة، والذي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 رأسًا يوميًا، لمتابعة سير العمل ومدى الجاهزية لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل تطوير مجزر القلج إلى نصف آلي

وخلال الجولة، تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة للمجزر، تم البدء في إجراءات ضمها تمهيدًا لتطوير المجزر بالكامل وتحويله إلى مجزر نصف آلي حديث، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ الانتهاء من أعمال التطوير خلال 4 أشهر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع.

تفقد مجزر الخانكة النصف آلي

وتوجه المحافظ عقب ذلك لتفقد مجزر الخانكة النصف آلي، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بالمجزر، والتي تشمل تطوير العنابر والمبنى الإداري بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين منظومة العمل.

خطوط ذبح حديثة بمجزر الخانكة

وشملت الجولة تفقد العنبر الأول الذي يضم 3 خطوط ذبح حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ذبيحة في الساعة، إلى جانب العنبر الثاني الجاري العمل به، والذي يضم نفس عدد خطوط الذبح.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المجازر.

رفع درجة الاستعداد خلال العيد

وفي ختام الجولة، شدد محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة خلال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، والدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.