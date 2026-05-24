أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، تنفيذ خطة عمل متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، بما يضمن استقرار الحالة التموينية والانضباط بالأسواق.

غرف عمليات بالبحيرة في عيد الأضحى

تضمنت الخطة تشغيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية داخل الإدارات التموينية على مدار الساعة طوال فترة العيد، مع دعمها بالعناصر اللازمة لسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات.

كما شملت الخطة تواجد مفتشي التموين داخل شركات المطاحن لمتابعة انتظام التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية، والتأكد من إنتاج الدقيق بنسبة استخراج 87.5% وفق المواصفات القياسية، وسحب عينات دورية لمراقبة الجودة ومتابعة الأرصدة بالمطاحن والمخابز.

استمرار شوادر اللحوم طوال أيام العيد

كثفت المديرية متابعتها لشوادر بيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر الكميات المناسبة وطرحها بأسعار مخفضة وتنافسية، مع استمرار تشغيل جميع الشوادر طوال أيام عيد الأضحى دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين.

حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود

شددت المديرية الرقابة على الأسواق والمحال العامة والمخابز، للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية والتدخل الفوري حال وجود أي نقص.

كما تضمنت الإجراءات متابعة صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراقبة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على مطاعم اللحوم والباعة الجائلين ومنافذ بيع المشروبات للتحقق من الاشتراطات الصحية.

زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز

أكدت المديرية تعزيز ضخ أسطوانات البوتاجاز المنزلية خلال فترة العيد لتغطية احتياجات المواطنين، مع متابعة أرصدة السولار والبنزين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الإمدادات عند الحاجة، إلى جانب تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان انتظام الخدمة.

وقف إجازات مفتشي التموين

قررت المديرية وقف إجازات مفتشي التموين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تنفيذ الخطة الرقابية بكامل طاقتها وتحقيق أعلى معدلات المتابعة الميدانية.