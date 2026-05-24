أُصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.

9 مصابين في حادث مروري على الصحراوي

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

تفاصيل حادث أسيوط

كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص رص 9373"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر وبدء التحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لبحث ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.