أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ 191 ألفًا و459 طنًا، ضمن جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

مواقع استلام القمح في أسيوط

وأوضح المحافظ أن عمليات التوريد تتم بصورة منتظمة داخل مواقع الاستلام التابعة للبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في مطاحن مصر الوسطى، إلى جانب صوامع عرب العوامر وشركة الوحدة لطحن الغلال، والموزعة جغرافيًا لخدمة جميع المراكز.

انتهاء حصاد القمح واستمرار التوريد

وأشار إلى الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة، والبالغة 204 آلاف و932 فدانًا، مؤكدًا استمرار أعمال التوريد وفق الجدول الزمني المحدد لتحقيق أعلى معدلات استلام ممكنة.

تيسيرات لمزارعي القمح

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التوريد بمختلف مواقع التخزين ومراكز التجميع، مع تكثيف الرقابة على عمليات الفرز والاستلام لضمان عدم وجود معوقات، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية.

وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على تيسير إجراءات الاستلام وسرعة صرف مستحقات الموردين، بما يشجع المزارعين على زيادة كميات التوريد، مشيرًا إلى أن سعر توريد أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 بلغ 2500 جنيه، كحافز اقتصادي مناسب.

دعوة للمزارعين للالتزام بتوريد القمح

وأضاف أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة قبل بدء الموسم، من خلال تجهيز مواقع الاستلام ورفع درجة الاستعداد، مع الالتزام بالضوابط الفنية لعمليات التخزين حفاظًا على جودة الأقماح وتقليل الفاقد.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة لضمان نجاح الموسم وتحقيق المستهدفات.