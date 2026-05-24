حريق هائل يلتهم مطعم وجبات سريعة في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:33 ص 24/05/2026
    حريق مطعم وجبات سريعة (4)
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة الأزهر بالوليدية التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

إخماد حريق داخل مطعم في أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

السيطرة على النيران في مطعم بأسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق واحتوائه بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ومنعت امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين.

إجراءات احترازية وتنفيذية

اتخذت الوحدة المحلية لحي شرق الإجراءات اللازمة، حيث تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنطقة المحيطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من أي مخاطر محتملة.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

أسيوط حريق الحماية المدنية

