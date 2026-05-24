تشغيل مراكز شحن عدادات المياه خلال إجازة عيد الأضحى بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:24 ص 24/05/2026

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع التابعة لها طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسهيل حصول المواطنين على خدمات الشحن دون انقطاع.

شحن العدادات مسبقة الدفع

وأوضحت الشركة إمكانية شحن العدادات أيضًا من خلال خدمة "فوري" باستخدام كود الخدمة 575، في إطار التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتخفيف الضغط على مراكز الخدمة.

رفع حالة الطوارئ في العيد

وأكد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، لضمان استمرار الخدمات والتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ قد تطرأ.

التوسع في خدمات العدادات

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار التوسع في مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها وسيلة دقيقة لمتابعة الاستهلاك، مع متابعة أعمال الصيانة والدعم الفني ومراجعة القراءات بشكل دوري لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

المنوفية المياه عيد الأضحى

