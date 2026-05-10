وفاة مفاجئة لشاب في المنوفية.. وأصدقاؤه: توقف عن الأنسولين واتبع نظام الطيبات

كتب : أحمد الباهي

12:36 م 10/05/2026

الشاب المتوفى ضحية نظام الطيبات

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب محمد عبد الوهاب، وسط حالة واسعة من التأثر بين أصدقائه وأبناء القرية الذين نعوه بكلمات حزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من أصدقاء الشاب منشورات تحدثوا خلالها عن أن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" كان سببًا رئيسيًا في تدهور حالته الصحية، بعد توقفه عن الحصول على جرعات الأنسولين الخاصة به.

وكتب أحد أصدقائه عبر صفحته الشخصية ناقدًا نظام الطيبات "صديقي توفي بسببه"، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ومؤكدًا أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وشهدت القرية حالة من الحزن بعد إعلان الأسرة موعد تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر، حيث حرص الأهالي على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين أبناء القرية ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

وأعاد رحيل الشاب حالة الجدل حول خطورة التوقف عن الأدوية والعلاجات المزمنة دون الرجوع إلى الأطباء المختصين، خاصة في الأمراض التي تعتمد بشكل أساسي على العلاج المنتظم مثل مرض السكري، حيث يحذر الأطباء دائمًا من وقف الأنسولين أو تغيير الجرعات دون متابعة طبية دقيقة لما قد يسببه ذلك من مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

