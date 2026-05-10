خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب محمد عبد الوهاب، وسط حالة واسعة من التأثر بين أصدقائه وأبناء القرية الذين نعوه بكلمات حزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حديث واسع بعد الوفاة

وتداول عدد من أصدقاء الشاب منشورات تحدثوا خلالها عن أن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" كان سببًا رئيسيًا في تدهور حالته الصحية، بعد توقفه عن الحصول على جرعات الأنسولين الخاصة به.

وكتب أحد أصدقائه عبر صفحته الشخصية ناقدًا نظام الطيبات "صديقي توفي بسببه"، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ومؤكدًا أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

حزن داخل القرية

وشهدت القرية حالة من الحزن بعد إعلان الأسرة موعد تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر، حيث حرص الأهالي على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين أبناء القرية ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

تحذير من وقف العلاج دون إشراف طبي

وأعاد رحيل الشاب حالة الجدل حول خطورة التوقف عن الأدوية والعلاجات المزمنة دون الرجوع إلى الأطباء المختصين، خاصة في الأمراض التي تعتمد بشكل أساسي على العلاج المنتظم مثل مرض السكري، حيث يحذر الأطباء دائمًا من وقف الأنسولين أو تغيير الجرعات دون متابعة طبية دقيقة لما قد يسببه ذلك من مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.