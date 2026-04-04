في مشهد بطولي يجسد سرعة البديهة وشجاعة القرار، تمكن على أحمد ماهر، ناظر محطة قطار ببا جنوب بني سويف، من إنقاذ عدد من الركاب بعد تعطّل "توك توك" محمّل بالركاب فوق القضبان، تزامنًا مع اقتراب أحد القطارات.

تحرك سريع وإشارات عاجلة

تلقى ناظر المحطة إخطارًا بوجود "توك توك" عالق على السكة الحديد، وعلى متنه مواطنون، في وقت حرج. وعلى الفور، تحرك ماهر بسرعة، موجّهًا إشارات عاجلة لسائق القطار لخفض سرعته، مع اندفاعه نحو موقع الخطر دون تردد.

إخلاء الركاب ودفع التوك توك بعيدًا

بمساعدة بعض الأهالي، تمكن ناظر المحطة من إخلاء الركاب بسرعة، ودفع المركبة بعيدًا عن مسار القطار قبل لحظات قليلة من مروره، في مشهد أثار إعجاب الجميع وحبس الأنفاس.

نهاية آمنة وإشادة بالبطولة

مرت الواقعة بسلام دون وقوع أي إصابات، وسط إشادة واسعة من الأهالي بدور ناظر المحطة وشجاعته في التعامل مع الموقف، معتبِرين تصرفه البطولي مثالًا على سرعة البديهة وحماية الأرواح.