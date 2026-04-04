بشرى لأوائل خريجي جامعة سوهاج خلال 10 سنوات.. حصر شامل للتعيين بالجهاز الإداري.. رابط التسجيل

كتب : عمار عبدالواحد

04:11 م 04/04/2026

جامعة سوهاج

بدأت جامعة سوهاج في حصر أسماء أوائل الخريجين على مستوى الدفعات بمختلف كليات الجامعة خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجهات المجلس الأعلى للجامعات، لتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام أوائل الخريجين للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة والجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستفادة من الكفاءات الشابة في مختلف قطاعات العمل، ورعاية المتفوقين وتوفير الفرص التي تليق بجهودهم، تنفيذًا لرؤية المجلس الأعلى للجامعات في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمتميزين.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحصر يشمل أوائل الخريجين خلال الفترة من عام 2014 وحتى مارس 2026، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بما في ذلك غير المعينين كمعيدين، وكذلك الحاصلين على شهادات من الخارج بعد اعتمادها رسميًا، داعيًا جميع الخريجين المستحقين إلى سرعة تسجيل بياناتهم بدقة.

ودعا النعماني أوائل الخريجين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان إدراج أسمائهم ضمن الحصر والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أهمية سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المجلس الأعلي للجامعات جامعة سوهاج الجهاز الإداري للدولة خريجي جامعة سوهاج أوائل الخريجين حسان النعماني وظائف حكومية

