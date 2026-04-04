"أمهات صنعن الأمل".. محافظ المنوفية يكرم الفائزات بلقب الأم المثالية 2026 -صور

كتب : أحمد الباهي

02:00 م 04/04/2026
    محافظ المنوفية يكرم الأم الأولى المثالية بالمحافظة
    سعادة المحافظ بلقاء السيدات المكافحات

كرم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت، عددًا من الأمهات المثاليات الفائزات بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة، وذلك ضمن احتفالات عيد الأم لعام 2026، تقديرًا لرحلة عطائهن وقصص كفاحهن الملهمة، بحضور صبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

تكريم الأم المثالية الأولى

حصلت السيدة عصمت أحمد عبد الحليم من قرية سرسنا بمركز الشهداء على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، والمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث سلمها المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لمسيرتها.

شمل التكريم السيدة نفيسة الليثي أحمد سالم من بركة السبع لحصولها على المركز الثاني على مستوى المحافظة، والسيدة صباح معوض محمد صالح من شبين الكوم "أم لابن من ذوي الهمم" بالمركز الثالث، والسيدة بشرى محمد عبد ربه عمارة من الباجور "أم بديلة" بالمركز الرابع.

إشادة بقصص الكفاح

أشاد محافظ المنوفية بقصص كفاح الأمهات، مؤكدًا أن التكريم يعكس تقدير الدولة لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع، وأن ما قدموه من تضحيات يمثل نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

تفاصيل المسابقة

أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات للمسابقة بلغ 13 سيدة، استُبعدت منهن 5 لعدم انطباق الشروط، وتنافست 8 سيدات، جرى اختيار 4 منهن وفقًا للمعايير المحددة وتصعيدهن للوزارة.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم لا يقتصر على الفائزات فقط، بل هو رسالة تقدير لكل أم مصرية، مشددًا على أن الأمهات هن الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

التضامن الإجتماعي الأم المثالية المنوفية عيد الأم

