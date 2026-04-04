أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انتظام العمل بكافة قطاعاتها، بما يشمل ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، يوم الأحد من كل أسبوع بشكل طبيعي، مؤكدة أنها من الجهات المستثناة من قرار تطبيق نظام العمل عن بعد.

وأوضحت المديرية، أن هذا الاستثناء يأتي نظرًا لطبيعة العمل التي تتطلب استمرار وانتظام العملية التعليمية دون انقطاع، مشددة على أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وفق الجداول والمواعيد الرسمية المعتادة.

وأكدت المديرية حرصها على توضيح الأمر لكافة المواطنين والعاملين، داعية الجميع إلى الالتزام بمواعيد العمل والدراسة، بما يضمن تحقيق الانضباط واستقرار المنظومة التعليمية.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أصدر قرارًا إداريًا بتطبيق نظام "العمل عن بعد" (Online) يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل، وذلك للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمل وتحقيق المصلحة العامة، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع استثناء بعض الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الحضور الفعلي.