إعلان

تعليم الأقصر: انتظام الدراسة والعمل يوم الأحد.. والمديرية مستثناة من قرار "العمل عن بعد"

كتب : محمد محروس

01:04 م 04/04/2026

مديرية التربية والتعليم بالأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انتظام العمل بكافة قطاعاتها، بما يشمل ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، يوم الأحد من كل أسبوع بشكل طبيعي، مؤكدة أنها من الجهات المستثناة من قرار تطبيق نظام العمل عن بعد.

وأوضحت المديرية، أن هذا الاستثناء يأتي نظرًا لطبيعة العمل التي تتطلب استمرار وانتظام العملية التعليمية دون انقطاع، مشددة على أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وفق الجداول والمواعيد الرسمية المعتادة.

وأكدت المديرية حرصها على توضيح الأمر لكافة المواطنين والعاملين، داعية الجميع إلى الالتزام بمواعيد العمل والدراسة، بما يضمن تحقيق الانضباط واستقرار المنظومة التعليمية.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أصدر قرارًا إداريًا بتطبيق نظام "العمل عن بعد" (Online) يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل، وذلك للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمل وتحقيق المصلحة العامة، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع استثناء بعض الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الحضور الفعلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق