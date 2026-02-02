وسط أجواء إيمانية، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمسية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "الحاج حسن"، احتفالاً بليلة النصف من شعبان، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، والسكرتير العام اللواء ماهر هاشم، وقيادات الأوقاف والطرق الصوفية.

استُهلت الفعاليات بتلاوة قرآنية للشيخ الشاذلي طلحة، تلتها كلمات للدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، تناولت فضل الليلة ومكانة حدث "تحويل القبلة" الذي جاء إرضاءً للنبي وتلبية لرغبته، مؤكدين على عظمة شهر شعبان الذي تُرفع فيه الأعمال، قبل أن تُختتم الليلة بمجموعة من الابتهالات الدينية التي تفاعل معها الحضور.