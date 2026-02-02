قضت محكمة مستأنف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله، اليوم الاثنين، بتأييد حكم الإعدام شنقاً للمتهمة "هاجر. أ. ع" المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الديار المصرية.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق - رحمة - ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ثم توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وظلت القضية محل غموض طوال 45 يوماً إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمة بارتكابها هي زوجة الأب الثانية بدافع الغيرة من الزوجة الأولى، فقامت بوضع مادة سامة تسمى "الكلورفينابير" لهم في خبز شمسي قامت بخبزه في منزلها وأرسلته لهم، مما أسفر عن وفاة الأطفال الستة ووالدهم، فيما نجت الزوجة الأولى.

