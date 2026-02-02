إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد شارع الدراسات: "الطريق ملك للمواطنين مش عاوز إشغالات تاني"

كتب : رامي محمود

12:16 م 02/02/2026
أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم جولة ميدانية لتفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق حي شرق المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين.

وخلال جولته، تفقد محافظ الدقهلية شارع الدراسات لمتابعة حالة الإشغالات ومستوى النظافة، مؤكدًا على ضرورة رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين.

وقال المحافظ: "مش عاوز إشغالات في الشارع تاني.. الشارع ملك المواطنين، وليس من المقبول عرقلة سير الحركة أو تعطيل المرور. الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لعاصمة الدقهلية".

كما شدد المحافظ على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة في كافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى، لمتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع والتعامل الحاسم مع أي تقصير، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتمامات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية حالات الإشغالات جولة ميدانية

