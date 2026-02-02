إعلان

خطفته المياه قبل أن يمسك كرته.. 6 أيام من البحث عن عبدالرحمن في الرياح البحيري

كتب : أحمد نصرة

12:06 م 02/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قوات الإنقاذ النهري (1)
  • عرض 3 صورة
    قوات الإنقاذ النهري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين، جهودها لليوم السادس على التوالي للعثور على جثمان طفل غرق الأربعاء الماضي في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة.

وأكدت التحريات أن الطفل كان يحاول استعادة كرة سقطت بالمياه بقرية الصواف، وأثناء محاولته، زلت قدمه واختل توازنه ليسقط خلفها ويجرفه التيار.

وعلى إثر بلاغ من مركز شرطة كوم حمادة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث. وتبين أن الطفل عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، غرق نتيجة عدم إجادته السباحة أثناء محاولته استعادة الكرة.

يستمر البحث عن الجثمان بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والأهالي، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الإنقاذ النهري محافظة البحيرة مركز كوم حمادة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماريان خوري تعلن تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة: "اتخذت القرار
زووم

ماريان خوري تعلن تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة: "اتخذت القرار
بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
زووم

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
"نصبوا على 43 مواطنًا".. سقوط عصابة التطبيقات الذكية في القاهرة
حوادث وقضايا

"نصبوا على 43 مواطنًا".. سقوط عصابة التطبيقات الذكية في القاهرة
بعد رسوب ربع الطلاب.. فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد
أخبار المحافظات

بعد رسوب ربع الطلاب.. فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد
"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط
أخبار المحافظات

"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر