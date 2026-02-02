تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين، جهودها لليوم السادس على التوالي للعثور على جثمان طفل غرق الأربعاء الماضي في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة.

وأكدت التحريات أن الطفل كان يحاول استعادة كرة سقطت بالمياه بقرية الصواف، وأثناء محاولته، زلت قدمه واختل توازنه ليسقط خلفها ويجرفه التيار.

وعلى إثر بلاغ من مركز شرطة كوم حمادة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث. وتبين أن الطفل عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، غرق نتيجة عدم إجادته السباحة أثناء محاولته استعادة الكرة.

يستمر البحث عن الجثمان بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والأهالي، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.