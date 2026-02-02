قررت النيابة العامة بمركز رشيد في محافظة البحيرة، حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها باستخدام "مقص"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بمقص، بعدما رفض شراء سجائر لها.

كان زوج لقي مصرعه، اليوم، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إثر تعرضه للطعن باستخدام "مقص" على يد زوجته، وذلك على خلفية خلافات ومشادات أسرية بينهما نتيجة رفضه شراء السجائر لها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة رشيد، بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبالفحص الأولي، تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة بأنحاء متفرقة من الجسد، أدت إلى وفاته فور وصوله للمستشفى.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز رشيد إلى أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتبين نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، قامت على إثره الزوجة باستخدام "مقص" وطعن زوجها، مما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها.

