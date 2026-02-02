المنيا - جمال محمد:

تعقد محكمة مستأنف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله، اليوم الإثنين، جلسة للنطق بالحكم على المتهمة هاجر أحمد عبدالحكيم، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، بعد أن كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمة إلى فضيلته في الجلسة السابقة للمرة الثانية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أوراق المتهمة إلى المفتي في أكتوبر الماضي، وقضت بإعدامها شنقًا، إلا أن دفاع المتهمة استأنف على الحكم، لتقرر المحكمة في جلسة الاستئناف الأخيرة إعادة إحالة أوراقها مرة أخرى إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.

وتعود أحداث الواقعة المأساوية إلى يوم 11 يوليو، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، مع دخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة في البداية.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد (11 عامًا)، وعمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، كما أُصيب شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، قبل أن يلقى مصرعه بعدهم بساعات.

كما جرى نقل الطفلتين فرحة نصر محمد (14 عامًا) ورحمة ناصر محمد (12 عامًا)، شقيقتي الأطفال الأربعة، إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية عقب ظهور أعراض مرضية عليهما، إلا أن الطفلة رحمة توفيت لاحقًا، ولحقت بها شقيقتها فرحة، فيما توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي متأثرًا بحالته الصحية.

اقرأ أيضًا...

علبة مبيد غامضة وتسميم مواشي.. دفاع المتهمة بقتل الأطفال الستة يفجر مفاجآت

اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بالمنيا