إعلان

اليوم.. الحكم على قاتلة أطفال دلجا بعد إحالة أوراقها للمفتي للمرة الثانية

كتب : جمال محمد

10:05 ص 02/02/2026

المتهمة هاجر أحمد عبدالحكيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

تعقد محكمة مستأنف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله، اليوم الإثنين، جلسة للنطق بالحكم على المتهمة هاجر أحمد عبدالحكيم، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، بعد أن كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمة إلى فضيلته في الجلسة السابقة للمرة الثانية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أوراق المتهمة إلى المفتي في أكتوبر الماضي، وقضت بإعدامها شنقًا، إلا أن دفاع المتهمة استأنف على الحكم، لتقرر المحكمة في جلسة الاستئناف الأخيرة إعادة إحالة أوراقها مرة أخرى إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.

وتعود أحداث الواقعة المأساوية إلى يوم 11 يوليو، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، مع دخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة في البداية.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد (11 عامًا)، وعمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، كما أُصيب شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، قبل أن يلقى مصرعه بعدهم بساعات.

كما جرى نقل الطفلتين فرحة نصر محمد (14 عامًا) ورحمة ناصر محمد (12 عامًا)، شقيقتي الأطفال الأربعة، إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية عقب ظهور أعراض مرضية عليهما، إلا أن الطفلة رحمة توفيت لاحقًا، ولحقت بها شقيقتها فرحة، فيما توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي متأثرًا بحالته الصحية.

اقرأ أيضًا...

علبة مبيد غامضة وتسميم مواشي.. دفاع المتهمة بقتل الأطفال الستة يفجر مفاجآت

اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بالمنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف جنايات المنيا قاتلة أطفال دلجا أطفال دلجا مفتي الديار المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور.. الهلال الأحمر يستقبل المرضى والجرحى الفلسطينيين ويقدم "حقيبة العودة"
أخبار مصر

صور.. الهلال الأحمر يستقبل المرضى والجرحى الفلسطينيين ويقدم "حقيبة العودة"
"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
أخبار مصر

"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
"ربع الطلبة راسبين".. ماذا حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد؟
أخبار المحافظات

"ربع الطلبة راسبين".. ماذا حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد؟
في أجواء روحانية.. الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري
أخبار المحافظات

في أجواء روحانية.. الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري
إعلام عبري: الإمارات تتواصل مع أمريكا وإسرائيل لتولي إدارة قطاع غزة مدنيا
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: الإمارات تتواصل مع أمريكا وإسرائيل لتولي إدارة قطاع غزة مدنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر